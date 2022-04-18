18 квітня гуманітарні коридори не відкриватимуть - окупанти не припиняють обстріли, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у telegram.



За її словами 17 квітня були складні перемовини по роботі гуманітарних коридорів з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Домовлялись також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.



Та через блокування та обстріли гуманітарних маршрутів окупантами, їх не відкрили для евакуації.



"Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше",- написала Верещук.



Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив , що почався наступ та закликав людей негайно евакуюватись з області. Та станом на 11:00 повідомив , що росіяни захопили Кремінну та вбили кількох цивільних, евакуація неможлива.