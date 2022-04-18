18 квітня гуманітарні коридори не відкриватимуть - окупанти не припиняють обстріли, - Верещук
18 квітня не працюватимуть гуманітарні коридори для евакуації мешканців зі східних областей України
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у telegram.
За її словами 17 квітня були складні перемовини по роботі гуманітарних коридорів з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Домовлялись також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.
Та через блокування та обстріли гуманітарних маршрутів окупантами, їх не відкрили для евакуації.
"Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше",- написала Верещук.
Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що почався наступ та закликав людей негайно евакуюватись з області. Та станом на 11:00 повідомив, що росіяни захопили Кремінну та вбили кількох цивільних, евакуація неможлива.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе