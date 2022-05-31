З Маріуполя за добу окупанти вивезли у "фільтраційний табір" 320 людей, зокрема 32 дитини, - радник мера Андрющенко

Про це на телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада розпочала процес встановлення та збору безпритульних дітей Маріуполя. Попередньо це діти, що втратили або загубили батьків під час окупації Маріуполя.

Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18 російськими військовими вивезено у невстановленому напрямку. Наразі ми працюємо над встановленням місця призначення та утримання наших нових сиріт та загублених дітей", – повідомив Андрющенко.

Окрім того він додав, що за вчора до фільтраційного пункту с. Безіменне доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. До м. Таганрог із с. Безіменне депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей.

Нагадаємо, окупанти за тиждень вивезли до фільтраційного табору майже 3 тис. маріупольців, із них 300 - діти, - Денісова

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