З міркувань безпеки з Музею техніки Богуслаєва в Запоріжжі вивозять експонати

Про це повідомила пресслужба "Мотор Січ".

"З території Музею техніки, що розташований у Парку ім. Клімова, прибирають військову техніку. Попри те, що музей є приватною власністю та не має жодного відношення до АТ “Мотор Січ”, керівництво підприємства провело перемовини з військовими щодо вивезення техніки, яка перебувала тут на умовах безоплатної оренди", - йдеться у заяві.

Зокрема це пояснюється тим, що поруч із музеєм розташовані виробничі потужності підприємства, Палац культури ім. Шевченка та житлові будинки.

"Їхні мешканці (серед яких – багато працівників АТ "Мотор Січ") звернулися до керівництва заводу з проханням посприяти вивезенню воєнних машин, аби зайвий раз не наражатися на небезпеку ракетних ударів", - уточнили на підприємстві.

Загалом буде прибрано девʼять одиниць техніки.