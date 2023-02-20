З міркувань безпеки з Музею техніки Богуслаєва в Запоріжжі вивозять експонати
У Запоріжжі з приватного Музею техніки Богуслаєва вивозять виставкові експонати, аби уберегти мешканців навколишніх будинків від ракетного удару росіян
Про це повідомила пресслужба "Мотор Січ".
"З території Музею техніки, що розташований у Парку ім. Клімова, прибирають військову техніку. Попри те, що музей є приватною власністю та не має жодного відношення до АТ “Мотор Січ”, керівництво підприємства провело перемовини з військовими щодо вивезення техніки, яка перебувала тут на умовах безоплатної оренди", - йдеться у заяві.
Зокрема це пояснюється тим, що поруч із музеєм розташовані виробничі потужності підприємства, Палац культури ім. Шевченка та житлові будинки.
"Їхні мешканці (серед яких – багато працівників АТ "Мотор Січ") звернулися до керівництва заводу з проханням посприяти вивезенню воєнних машин, аби зайвий раз не наражатися на небезпеку ракетних ударів", - уточнили на підприємстві.
Загалом буде прибрано девʼять одиниць техніки.
- У понеділок, 20 лютого, російська армія завдала удару по передмістю Запоріжжя.
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