Росія атакувала передмістя Запоріжжя
У понеділок, 20 лютого, російська армія завдала удару по передмістю Запоріжжя
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Він зазначив, що інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.
"Не ігноруйте повітряну тривогу і перебувайте у безпечних місцях. Повітряна небезпека ще триває", - закликав Куртєв.
- Уранці 20 лютого російські окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії. Зафіксовано 20 приходів.
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