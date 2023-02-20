Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії: зафіксовано 20 приходів
Уранці 20 лютого російські окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії. Зафіксовано 20 приходів
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 10:25 до 10:50 повідомили про 3 приходи, ймовірно, з САУ, в районі н.п. Єліне", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури також інформації немає.
"З 11:00 до 11:35 повідомили про 17 приходів, ймовірно, з САУ, в районі н.п. Сеньківка", - повідомили в ОК "Північ".
Тут також без втрат.
- 14 лютого окупанти атакували Чернігівщину з мінометів.
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