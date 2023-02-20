Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 10:25 до 10:50 повідомили про 3 приходи, ймовірно, з САУ, в районі н.п. Єліне", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури також інформації немає.

"З 11:00 до 11:35 повідомили про 17 приходів, ймовірно, з САУ, в районі н.п. Сеньківка", - повідомили в ОК "Північ".

Тут також без втрат.