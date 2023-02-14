Війська РФ мінометами обстріляли прикордоння Чернігівщини
Російські окупанти 14 лютого вчергове атакували прикордоння Чернігівської області
Про це повідомляє ОК "Північ".
Повідомляється, що в районі Тимоновичів з 10:00 до 10:05 було зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм.
При цьому внаслідок обстрілу немає втрат серед особового складу чи техніки. Також не надходили дані про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.
- У понеділок, 13 лютого, російські окупанти обстріляли 8 територіальних громад області: Білопільську, Юнаківську, Миропільську, Есманьську, Краснопільську, Глухівську, Великописарівську та Шалигинську.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.16
-
EUR
Купівля 41.8Продаж 42.7
- Актуальне
- Важливе