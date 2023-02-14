Війська РФ мінометами обстріляли прикордоння Чернігівщини

Про це повідомляє ОК "Північ".

Повідомляється, що в районі Тимоновичів з 10:00 до 10:05 було зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому внаслідок обстрілу немає втрат серед особового складу чи техніки. Також не надходили дані про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.