Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Білопільська громада: близько 10:00 ранку окупанти скоїли мінометний обстріл − 5 прильотів, а після 10:00 − ще 3 прильоти.

Юнаківська громада: 26 прильотів із мінометів по населених пунктах громади протягом дня.

Миропільська громада: загарбники скинули на територію громади 9 мін.

Есманьська громада: окупанти скоїли мінометний обстріл - 23 прильоти впродовж дня.

Краснопільська громада: о 13:35 росіяни скинули з БпЛА вибуховий пристрій - 1 прильот. Близько 15:00 рашисти били з міномету − 4 прильоти.

Глухівська громада: мінометний обстріл − 10 прильотів.

Великописарівська громада: о 15:10 росіяни скинули з БпЛА вибуховий пристрій − 1 прильот.

Шалигинська громада: зафіксовано 18 прильотів мін упродовж дня.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - зазначає Сумська ОВА.

Загалом упродовж дня було зафіксовано близько 100 прильотів ворожих снарядів по Сумщині.