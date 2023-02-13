Близько 100 прильотів: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і скидали вибухівку з дронів
У понеділок, 13 лютого, російські окупанти обстріляли 8 територіальних громад області: Білопільську, Юнаківську, Миропільську, Есманьську, Краснопільську, Глухівську, Великописарівську та Шалигинську
Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.
- Білопільська громада: близько 10:00 ранку окупанти скоїли мінометний обстріл − 5 прильотів, а після 10:00 − ще 3 прильоти.
- Юнаківська громада: 26 прильотів із мінометів по населених пунктах громади протягом дня.
- Миропільська громада: загарбники скинули на територію громади 9 мін.
- Есманьська громада: окупанти скоїли мінометний обстріл - 23 прильоти впродовж дня.
- Краснопільська громада: о 13:35 росіяни скинули з БпЛА вибуховий пристрій - 1 прильот. Близько 15:00 рашисти били з міномету − 4 прильоти.
- Глухівська громада: мінометний обстріл − 10 прильотів.
- Великописарівська громада: о 15:10 росіяни скинули з БпЛА вибуховий пристрій − 1 прильот.
- Шалигинська громада: зафіксовано 18 прильотів мін упродовж дня.
"На щастя, без втрат та руйнувань", - зазначає Сумська ОВА.
Загалом упродовж дня було зафіксовано близько 100 прильотів ворожих снарядів по Сумщині.
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