Інтерв'ю у подружжя взяло видання ВВС.

Антоніна та її партнер Олександр разом вже 9 років, і від початку повномасштабного вторгнення вони покинули роботу в театрі, аби захищати Україну. Зазначається, що вони з нуля навчилися стріляти з мінометів, а загалом робота подружжя варіюється "від риття окопів і ухиляння від куль до годування 150 солдатів у прифронтовій військовій їдальні".

Олександр зазначив, що у таких умовах Євробачення - це "ковток свіжого повітря".

"Ми з нетерпінням чекаємо, коли Україна виступить на Євробаченні цього року. У нас були дуже важкі часи. І Євробачення - це як ковток свіжого повітря… Тому що коли ти бачиш, як люди роблять те, що їм подобається, і отримують задоволення від того, що вони роблять, і що життя все ще триває… Коли ти бачиш людей у ​​Європі, які підтримують Україну - це дуже важливо. Особливо, коли ти на передовій", - пояснює він.

"Це дуже важливий меседж, що Європа нас підтримує. А для людей, які захищають Україну зі зброєю в руках, це має значення", - додає Антоніна.

Солдати також згадали торішню перемогу Kalush Orchestra.

"Я тоді подумав: "Боже мій, ми виграли Євробачення, ми виграємо і цю війну!" - розповів Олександр.

Подружжя також поділилося, що у лавах ЗСУ до них ставляться з розумінням та не дискримінують.

"Це більш толерантно, ніж ми очікували - і я думаю, що це частково завдяки іншим ЛГБТ-військовим, які відкрилися", - пояснив Олександр.