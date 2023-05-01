"З нетерпінням чекаємо виступу України": ЛГБТ-подружжя бійців ЗСУ розповіло, як їх надихає Євробачення
ЛГБТ-подружжя бійців ЗСУ - небінарна особа Антоніна Романова та її партнер Олександр - розповіли, що очікують на Євробачення, адже це "меседж, що Європа підтримує Україну"
Інтерв'ю у подружжя взяло видання ВВС.
Антоніна та її партнер Олександр разом вже 9 років, і від початку повномасштабного вторгнення вони покинули роботу в театрі, аби захищати Україну. Зазначається, що вони з нуля навчилися стріляти з мінометів, а загалом робота подружжя варіюється "від риття окопів і ухиляння від куль до годування 150 солдатів у прифронтовій військовій їдальні".
Олександр зазначив, що у таких умовах Євробачення - це "ковток свіжого повітря".
"Ми з нетерпінням чекаємо, коли Україна виступить на Євробаченні цього року. У нас були дуже важкі часи. І Євробачення - це як ковток свіжого повітря… Тому що коли ти бачиш, як люди роблять те, що їм подобається, і отримують задоволення від того, що вони роблять, і що життя все ще триває… Коли ти бачиш людей у Європі, які підтримують Україну - це дуже важливо. Особливо, коли ти на передовій", - пояснює він.
"Це дуже важливий меседж, що Європа нас підтримує. А для людей, які захищають Україну зі зброєю в руках, це має значення", - додає Антоніна.
Солдати також згадали торішню перемогу Kalush Orchestra.
"Я тоді подумав: "Боже мій, ми виграли Євробачення, ми виграємо і цю війну!" - розповів Олександр.
Подружжя також поділилося, що у лавах ЗСУ до них ставляться з розумінням та не дискримінують.
"Це більш толерантно, ніж ми очікували - і я думаю, що це частково завдяки іншим ЛГБТ-військовим, які відкрилися", - пояснив Олександр.
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