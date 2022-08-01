Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що з-під окупації врятували 872 людини, з них 203 - діти. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці.



"Дякуємо усім обласним службам, які брали участь у підготовці та проведенні евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА. Окрема подяка волонтерам, які надають неоціненну допомогу вивезенню мирного населення з окупованих територій, хоч це часто небезпечно і для них самих", - прокоментував Синєгубов.



Він додав, що ОВА продовжить підтримувати звʼязок з українцями, які залишаються під російською окупацією, та надавати їм необхідну допомогу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb