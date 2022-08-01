З окупованих територій Харківщини евакуювали 872 людини, - ОВА
На Харківщині з тимчасово окупованих територій вдалося вивезти 872 людини
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що з-під окупації врятували 872 людини, з них 203 - діти. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці.
"Дякуємо усім обласним службам, які брали участь у підготовці та проведенні евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА. Окрема подяка волонтерам, які надають неоціненну допомогу вивезенню мирного населення з окупованих територій, хоч це часто небезпечно і для них самих", - прокоментував Синєгубов.
Він додав, що ОВА продовжить підтримувати звʼязок з українцями, які залишаються під російською окупацією, та надавати їм необхідну допомогу.
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