З окупованої Харківщини 22 серпня вдалося евакуювати понад 800 людей, – Верещук
Віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що з окупованої території Харківської області вдалося евакуювати 825 людей
Про це Ірина Верещук написала у telegram.
"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти", - йдеться у повідомленні.
Верещук подякувала "за організацію процесу" голові Харківської ОВА Олегу Синєгубову і волонтерським організаціям.
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