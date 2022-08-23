Про це Ірина Верещук написала у telegram.

"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти", - йдеться у повідомленні.

Верещук подякувала "за організацію процесу" голові Харківської ОВА Олегу Синєгубову і волонтерським організаціям.

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