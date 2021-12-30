З початку доби російські окупанти не порушували "режиму тиші" на Донбасі

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі. Українська армія продовжує виконувати завдання зі стримування та відсічі російській агресії.

