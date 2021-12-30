З початку доби російські окупанти не порушували "режиму тиші" на Донбасі
З початку доби 30 грудня станом на 17:00 окупаційні війська Російської Федерації не порушували режиму припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі. Українська армія продовжує виконувати завдання зі стримування та відсічі російській агресії.
- Як повідомлялося раніше, 29 грудня російські окупанти поранили українського військового та чотири рази порушили режим припинення вогню.
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