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З початку доби російські окупанти не порушували "режиму тиші" на Донбасі

30 грудня, 2021 четвер
17:26
війна з Росією ООС ЗСУ

З початку доби 30 грудня станом на 17:00 окупаційні війська Російської Федерації не порушували режиму припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі. Українська армія продовжує виконувати завдання зі стримування та відсічі російській агресії.
 

 
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Операція об'єднаних сил
Донбас
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російська агресія
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