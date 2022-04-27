З початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві 13 людям повідомили про підозру в співпраці з окупантами

Про це повідомила Київська міська прокуратура.



"На сьогодні за процесуального керівництва органів міської прокуратури 13 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних зі співпрацею з ворогом (державній зраді, колабораціонізмі, виправдовуванні збройної агресії)", - зазначив керівник прокуратури Олег Кіпер.



Він додав, що найчастіше зловмисники передають росіянам матеріальні ресурси й інформацію про ЗСУ, тероборону, добровільно обіймають посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях.

Правоохоронці повідомили про підозру киянці, яка збирала дані про роботу військового аеродрому на Франківщині та передавала їх Росії.

Київська прокуратура повідомила про підозру в державній зраді киянину, який передадвав окупантам інформацію про ЗСУ.