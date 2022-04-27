З початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві 13 людям повідомили про підозру в співпраці з окупантами
З 24 лютого прокуратура Києва оголосила 13 людям підозру у виправдовуванні війни РФ проти України та колабораціонізмі
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
"На сьогодні за процесуального керівництва органів міської прокуратури 13 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних зі співпрацею з ворогом (державній зраді, колабораціонізмі, виправдовуванні збройної агресії)", - зазначив керівник прокуратури Олег Кіпер.
Він додав, що найчастіше зловмисники передають росіянам матеріальні ресурси й інформацію про ЗСУ, тероборону, добровільно обіймають посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях.
- Правоохоронці повідомили про підозру киянці, яка збирала дані про роботу військового аеродрому на Франківщині та передавала їх Росії.
- Київська прокуратура повідомила про підозру в державній зраді киянину, який передадвав окупантам інформацію про ЗСУ.
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