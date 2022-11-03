З початку року у сфері ІТ України зафіксували зростання на 13%

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"За результатами 9 місяців, за даними Асоціації "IT Ukraine", сфера IT продемонструвала зростання на 13%. Підприємствами сфери сплачено за цей період 48 млрд грн податків. Понад пів мільярда доларів спрямовано на підтримку ЗСУ та гуманітарної сфери", - йдеться в повідомленні.

Також порівняно з попереднім роком експорт комп’ютерних послуг зріс на 23%. Українські ІТ-компанії залучили $350 млн інвестицій, навіть у воєнних умовах понад 80% компаній зберегли майже 100% своїх контрактів.

"ІТ, як і всі інші сектори, працює сьогодні на те, щоб Україна мала можливість працювати, жити, воювати. Україна зацікавлена, щоб ІТ-сфера розвивалася. І ми все робимо для цього. Якщо нам щось не вдається, то тільки тому, що триває війна. І питання стоять й вирішуються сьогодні непрості», - зазначила перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Одним з питань, порушених працівниками галузі під час зустрічі, стало подвійне оподаткування українців, які тимчасово виїхали до країн ЄС. Зазначено, що проблему не можна вирішити іншим чином, окрім як переглядом відповідних чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Водночас Україна вживає заходи, аби зібрати та надати українцям за кордоном максимум інформації.

Під час зустрічі Свириденко з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим обговорено актуальні питання запуску проєкту "єВідрядження", а також бронювання працівників. Наразі документ направлено до Кабміну.

Кабінет міністрів дозволив представникам українського бізнесу з 1 вересня виїжджати за кордон.

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