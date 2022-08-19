єВідрядження. Уряд прийняв постанову, яка дозволить підприємцям виїжджати за кордон
Кабінет міністрів дозволив представникам українського бізнесу з 1 вересня виїжджати за кордон. Послуга єВідрядження дозволить оформлювати дозвіл на робочі поїздки
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та міністр Михайло Федоров.
"Задля мобільності бізнесу в умовах воєнного стану з 1 вересня на порталі Дія запускається єВідрядження. Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє впровадити цю послугу в експериментальному форматі", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.
Послугою зможуть скористатися фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які:
- подали податкову звітність;
- не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;
- середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тисяч гривень;
- внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень
- кількість застрахованих людей за останній місяць звітного кварталу має бути не менше 10.
Виїхати в робочу поїздку за кордон можна на термін до 7 днів. Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих людей. Але при цьому не більше 10 людей із компанії одночасно.
- 16 серпня ми повідомляли, що Дія проводить бета-тест шерингу авто та документів англійською та просить долучитись до їх вдосконалення.
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