єВідрядження. Уряд прийняв постанову, яка дозволить підприємцям виїжджати за кордон

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та міністр Михайло Федоров.

"Задля мобільності бізнесу в умовах воєнного стану з 1 вересня на порталі Дія запускається єВідрядження. Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє впровадити цю послугу в експериментальному форматі", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Послугою зможуть скористатися фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які:

подали податкову звітність;

не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;

середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тисяч гривень;

внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень

кількість застрахованих людей за останній місяць звітного кварталу має бути не менше 10.

Виїхати в робочу поїздку за кордон можна на термін до 7 днів. Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих людей. Але при цьому не більше 10 людей із компанії одночасно.

16 серпня ми повідомляли, що Дія проводить бета-тест шерингу авто та документів англійською та просить долучитись до їх вдосконалення.

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