Документи англійською та шеренг авто: Дія проводить тестування нових послуг

Про це у телеграм пише очільник мінцифри Михайло Федоров.

"З початку повномасштабної війни 9 млн українців виїхали за кордон. Тікаючи від небезпеки, багато людей не встигли взяти паперові документи. Тому хочемо додати в Дію документи англійською, щоб ви могли користуватися ними за кордоном", - повідомив міністр.

Він зазначив, що проводиться бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта:

"Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії — реєструйтеся".

Також урядовець повідомив, що відновлюється шеринг авто в Дії і проводиться тестувати роботу послуги. Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною.

Михайло Федоров закликає долучатись до бета-тесту, щоб зробити користування документами зручнішим.

Відзначимо, нещодавно в Дії також стартував бета-тест е-пенсійного та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

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