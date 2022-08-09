Невдовзі в Дії з'явиться е-пенсійне та е-"прописка"

Про це йдеться на сторінці Дії у телеграмі.

"10500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг. Тестувальники, листи вже на електронній скриньці, яку вказали під час реєстрації. Цифровізуємо державу з Дією", - зазначено в повідомленні.

Проєкт реалізується за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики, Державною міграційною службою України та Пенсійним фондом України.

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