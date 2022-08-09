Невдовзі в Дії з'явиться е-пенсійне та е-"прописка"
Стартує бета-тест е-пенсійного та посвідки на тимчасове або постійне проживання в Дії
Про це йдеться на сторінці Дії у телеграмі.
"10500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг. Тестувальники, листи вже на електронній скриньці, яку вказали під час реєстрації. Цифровізуємо державу з Дією", - зазначено в повідомленні.
Проєкт реалізується за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики, Державною міграційною службою України та Пенсійним фондом України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе