З початку великої війни Молдова видала Україні 35 громадян, які незаконно перетнули кордон

Про це повідомляє молдовське видання NеwsMaker із посиланням на дані Державної прикордонної служби України, надані у відповідь на запит.

"У період з 24.02.2022 по 01.10.2023 органами Державної прикордонної служби України від компетентних органів Республіки Молдова прийнято 35 громадян України, які в'їхали або перебували на території Республіки Молдова з порушенням законодавства про перетин державного кордону", — йдеться у відповіді.

Там же повідомили, що передача та прийом громадян між Молдовою та Україною здійснюється на підставі Угоди між урядами України та Молдови про реадмісію осіб, який країни уклали у 2017 році.

Журналісти надіслали запит до прикордонної поліції Молдови щодо ситуації з 35 громадянами України, яких із початку великої війни видали за Договором про реадмісію: чи просив хтось із них притулку в Молдові та чи розглядала молдавська сторона цих громадян України як біженців.

Видання зазначає, що у випадку, якщо людина — законно чи ні — опинилась на території Молдови й просить притулку, молдавська влада не має права видавати її в іншу країну, за винятком випадків, коли особа становить загрозу безпеці Республіки Молдова.