З початку великої війни Молдова видала Україні 35 громадян, які незаконно перетнули кордон
З початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 1 жовтня 2023 року Молдова видала Україні 35 громадян, які незаконно перетнули кордон
Про це повідомляє молдовське видання NеwsMaker із посиланням на дані Державної прикордонної служби України, надані у відповідь на запит.
"У період з 24.02.2022 по 01.10.2023 органами Державної прикордонної служби України від компетентних органів Республіки Молдова прийнято 35 громадян України, які в'їхали або перебували на території Республіки Молдова з порушенням законодавства про перетин державного кордону", — йдеться у відповіді.
Там же повідомили, що передача та прийом громадян між Молдовою та Україною здійснюється на підставі Угоди між урядами України та Молдови про реадмісію осіб, який країни уклали у 2017 році.
Журналісти надіслали запит до прикордонної поліції Молдови щодо ситуації з 35 громадянами України, яких із початку великої війни видали за Договором про реадмісію: чи просив хтось із них притулку в Молдові та чи розглядала молдавська сторона цих громадян України як біженців.
Видання зазначає, що у випадку, якщо людина — законно чи ні — опинилась на території Молдови й просить притулку, молдавська влада не має права видавати її в іншу країну, за винятком випадків, коли особа становить загрозу безпеці Республіки Молдова.
- 1 вересня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе