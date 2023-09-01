Арахамія заговорив про екстрадицію військовозобов'язаних, які незаконно покинули Україну

Про це Давид Арахамія заявив в етері телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Суспільне"

За словами Арахамії, військовозобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

Спочатку проводитиметься попередній аналіз, який займатиме декілька місяців. Голова фракції "Слуга народу" пояснив: якщо хтось корумпував якогось посадовця, то згідно із законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Правоохоронці будуть працювати над тим, аби легалізувати докази й висувати обвинувачення.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав Давид Арахамія.

Згідно з кримінальним кодексом в Україні зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги. Нардеп підсумував: фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти й зробити запити на екстрадицію таких людей. В результаті - привезти їх до України, щоб вони понесли відповідальність.