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Перевірка рішень про непридатність до військової служби і залучення цивільних медзакладів: Зеленський провів засідання РНБО щодо роботи ВЛК

30 серпня, 2023 середа
19:32
Суспільство

Володимир Зеленський 30 травня провів засідання РНБО, на якому оголосив про перевірку системи ВЛК по всій країні, зокрема на предмет корупції та доцільності прийнятих рішень про непридатність до військової служби

Про це йдеться у телеграмі президента.

Зеленський зазначив, що МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, уповноважений з прав людини та генпрокурор доповідали про підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні.

За її результатами було прийнято рішення провести перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупцією.

Зазначається, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих людей, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон під час повномасштабної агресії.

Також, будуть вжиті заходи для розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів.

"На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - пояснює глава держави.

Окрім того, Зеленський розповів, що планується завершити цифровізацію ВЛК, аби люди більше не стояли в чергах.

Планується також переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

"Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави", - йдеться у повідомленні.  

  • У Вінниці викрили ділків, які сприяли нелегальному виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За свої послуги учасники схеми брали з ухилянтів від 3 до 10 тис. доларів.
РНБО
Володимир Зеленський
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