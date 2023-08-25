У Києві повідомили про підозру голові ВЛК, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Про це поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Надалі ці документи були підставою для перетину державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Вартість оформлення паперів становила 3-4 тис. доларів із людини.

"Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій", - розповіли в ОГП.

Встановлено, що ці люди організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів із фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби.

Діяльність було викрито під час оформлення документів для трьох чоловіків призовного віку.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: пресслужба Офісу генпрокурора