Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Києві повідомили про підозру голові ВЛК, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

У Києві повідомили про підозру голові ВЛК, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

25 серпня, 2023 п'ятниця
10:35
Кримінал

Голові столичної ВЛК повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон шляхом підроблення документів

Про це поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Надалі ці документи були підставою для перетину державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Вартість оформлення паперів становила 3-4 тис. доларів із людини.

"Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій", - розповіли в ОГП.

Встановлено, що ці люди організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів із фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби.

Діяльність було викрито під час оформлення документів для трьох чоловіків призовного віку.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: пресслужба Офісу генпрокурора

 
Новини
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Володимир Зеленський
24 серпня, 2023 четвер
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
Євген Пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Загибель Пригожина є поганою новиною для України, - Bild
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 серпня, 2023 вiвторок
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.79
    Купівля 37.79
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
11:31
Огляд
міжнародний огляд
Путін переписує підручники з історії, а 42 українські безпілотники роблять бурю у Криму. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
11:28
Радник президента ЦАР заявив, що загибель Пригожина не вплине на співпрацю країни з РФ
11:07
окупанти
Росіяни брешуть, начебто Україна й Захід погодилися залишити окуповану частину Херсонщини РФ, - речник Генштабу
10:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розповів, скільки F-16 Норвегія може надати Україні
10:38
Оновлено
обстріл Харківської області
Армія РФ уранці обстріляла Подоли на Харківщині: поранено чоловіка
10:20
Ракетоносій "калібрів"
РФ продовжує утримувати в морі ракетоносій, загальний залп може сягати 8 "калібрів"
10:19
долар
Курс валют на 25 серпня: ціни у банках й обмінниках
10:12
прикордонник
У ДПСУ сказали, чи вплинула катастрофа літака Пригожина на активність вагнерівців біля кордонів України
10:04
OPINION
Олексій Петров
Цілодобова гра зі смертю
09:52
Ексклюзив
Маріуполь
Андрющенко розповів, скільки будинків росіяни знесли в Маріуполі
09:47
ЗСУ наступ
Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня України
09:47
Євген Пригожин
У британській розвідці припустили, як загибель Пригожина вплине на ПВК Вагнера
09:43
У Києві поліція затримала двох сестер
Танцювали на могилах загиблих військових: у Києві поліція затримала двох сестер
09:06
ППО
Уночі сили ППО збили 4 російських ракети і безпілотник
09:02
OPINION
Яценюк
Десять тез реаліста
08:51
Атка Дніпропетровщини
Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дроном й "градом": понад 700 родин лишилося без світла, є пошкодження
08:41
Лідери Індії і Китаю активізують зусилля для деескалації напруженості на кордоні
08:15
Оновлено
Окупанти
Три крилатих ракети, 470 солдатів і 12 дронів: втрати Росії за добу війни в Україні
08:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив про входження у зону "відповіді" 13 китайських винищувачів
08:02
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
"Шпіони нагло врут, нє зная нічєво..."
07:40
Оновлено
Росіяни атакували Одещину ракетами
07:18
Китайські покупці запасаються сіллю після викиду очищеної води з Фукусіми
07:06
ЧВК Вагнер
Готовність Путіна публічно вбити Пригожина й Уткіна спонукає Раду командування Вагнера утриматися від призначення наступників, - ISW
06:50
Латвія
Латвійські органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які обиратимуть навчання у Росії
06:28
Вогонь, пожежа
Лісові пожежі у Греції стали наймасштабнішими в історії ЄС, - єврокомісар Ленарчич
06:09
Андрій Ярмоленко, "Динамо", єврокубки, Ліга конференцій
Україна втратила дві позиції у рейтингу УЄФА
06:09
Сербія
Сербія є справжнім другом України і готова брати участь у післявоєнному відновленні, - прем'єрка Брнабич
05:41
Дональд Трамп
Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, його відпустили під заставу
05:23
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росія звинуватила Україну в атаці на Крим 42 безпілотниками. Всі нібито збили
05:02
російський добровольчий корпус РДК
РДК записав відеозвернення до вагнерівців, які не здійснювали воєнні злочини
03:01
Ненад Лалатович
Сербський тренер "Зорі" відмовився відповідати на запитання про Росію
02:29
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Байден привітав Україну з Днем Незалежності та провів розмову зі Зеленським
02:22
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик травмувався і пропустить найближчий матч "Челсі"
01:58
Вибух
Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області
01:28
мобілізація
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 серпня
01:00
Владислав Сіренко
Екстренер Усика розповів про скандальний розрив з українцем та роботу на його суперника
00:31
пригожин та кадиров
"Я просив його відкинути особисті амбіції": Кадиров відреагував на смерть Пригожина
2023, четвер
24 серпня
23:58
обстріл, ППО
В Одесі під час повітряної тривоги працювала ППО
23:56
Андрій Ярмоленко
Євро-2024: Ярмоленко ризикує пропустити матчі з Англією та Італією
23:32
LEGO Маріуполь
Lego запускає продаж конструкторів зі шрифтом Брайля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV