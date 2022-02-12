З понеділка старшокласники Вінниці виходять із карантину

Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради, передає Еспресо.TV.



У міськраді зазначили, що таке рішення 11 лютого прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



"У Вінниці знижуються темпи зростання захворюваності на гострі вірусні інфекції, грип та COVID-19 серед дітей шкільного віку. Тому з наступного тижня до навчання у звичайному режимі повертаються учні 5-11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти", - йдеться у повідомленні.



"Обов’язкова вимога - дотриманням усіх протиепідемічних норм і правил", - наголошують у міськраді Вінниці.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb