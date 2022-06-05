З Путіним можна обговорювати лише виплату репарацій Україні, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що перемовини з Путіним можуть стосуватися лише питань виплати репарацій та закінчення війни
Про це Стефанчук заявив в інтерв'ю для видання Die Welt.
"Я глибоко переконаний, що з Путіним можна поговорити тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну і коли компенсуватиме Україні завдану шкоду репараціями", - сказав він.
За словами голова Верховної Ради, є велика різниця між "Україна має перемогти" і "Росія не повинна перемогти".
Тому, додав Стефанчук, перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України.
- Нагадаємо, Інститут дослідження війни підтвердив, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку та поки не розглядають планів щодо можливого відступу з міста.
- Путін наказав "м'яснику Алеппо" повністю захопити Сєвєродонецьк до 10 червня.
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