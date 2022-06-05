Про це Стефанчук заявив в інтерв'ю для видання Die Welt.

"Я глибоко переконаний, що з Путіним можна поговорити тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну і коли компенсуватиме Україні завдану шкоду репараціями", - сказав він.

За словами голова Верховної Ради, є велика різниця між "Україна має перемогти" і "Росія не повинна перемогти".

Тому, додав Стефанчук, перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України.

Нагадаємо, Інститут дослідження війни підтвердив, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку та поки не розглядають планів щодо можливого відступу з міста.

Путін наказав "м'яснику Алеппо" повністю захопити Сєвєродонецьк до 10 червня.

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