З ремонту вийшов черговий блок ТЕС: ситуація в енергосистемі України станом на 20 вересня

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"У Закарпатській області короткостроково вимикалася міждержавна повітряна лінія електропередачі 400 кВ НЕК Укренерго, яка з’єднує енергосистеми України та Словаччини. Причиною відключення стало вимкнення підстанції на території Словаччини", - повідомили у відомстві.

Знеструмлення через негоду

На Хмельниччині без світла залишилися більш ніж 1 тис. споживачів у 10 населених пунктах, ремонтні роботи тривають.

"У Київській області через грозовий фронт знеструмлювалися 7 населених пунктів у Макарівському, Бориспільському, Іванківському та Києво-Святошинському районах. Відключення жителів тривало кілька годин, поки проводилися ремонтні роботи", - розповіли в Міненерго й зазначили, що нині всі абоненти вже зі світлом.

Знеструмлення через обстріли

У Донецькій області минулої доби через ворожі обстріли знеструмлювалося більш як 5 тисяч споживачів у 10 населених пунктах. Частину абонентів заживили, ремонтні роботи продовжуються за умови безпеки енергетиків.

"Залишається знеструмленою частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях", - зазначили в Міненерго.

Знеструмлення з інших причин

У Кіровоградській області через ДТП було пошкоджено опору ліній електропередачі, знеструмленими залишаються понад 100 споживачів. Ремонтні роботи тривають.

Імпорт та експорт

Як уточнили в Укренерго, сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 645 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

"Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 2813 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт", - зазначили в компанії.