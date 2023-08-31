В Енергоатомі спрогнозували ситуацію в енергосистемі України у вересні

Про це заявив журналістам президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.

"Думаю, вересень буде бездефіцитним. 1000 МВт, які ми зараз додали, - це велика потужність. Згадайте минулий лютий: відключення припинилися, коли ми під'єднали блок-тисячник", - сказав він.

Водночас Котін зазначив, що за 10 днів планується підключення сьомого блоку, потужність якого становить також 1000 МВт, а протягом орієнтовно місяця – ще двох.

"Розпочали пускові операції на сьомому блоці. Після його ввімкнення загальна потужність буде 6,4 ГВт. Потім із двома блоками, що залишилися, вийдемо на 7,4-7,6 ГВт. І так працюватимемо до літа", - сказав президент Енергоатому.

Варто зазначити, що останнім часом Україна щодня бере аварійну допомогу з енергосистем країн Європи через дефіцит електроенергії. Наприклад, увечері 29 серпня попит на електроенергію в Україні на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня. Було застосовано аварійну допомогу з Румунії та Польщі.