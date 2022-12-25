З січня українці зможуть отримати по 5 LED-ламп в обмін на лампи розжарювання

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції України.

Зазначають, що у такий спосіб українці зможуть зробити свій внесок у балансування енергосистеми України.

"До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції", - пишуть у міністерстві.

Обміняти п'ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних можна буде у відділеннях Укрпошти. Перед цим необхідно буде залишити свою заявку в "Дії".

13 грудня стало відомо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.