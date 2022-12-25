З січня українці зможуть отримати по 5 LED-ламп в обмін на лампи розжарювання
З січня 2023 року повнолітні українці зможуть обміняти старі лампи розжарювання на п'ять нових світлодіодних лампочок
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції України.
Зазначають, що у такий спосіб українці зможуть зробити свій внесок у балансування енергосистеми України.
"До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції", - пишуть у міністерстві.
Обміняти п'ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних можна буде у відділеннях Укрпошти. Перед цим необхідно буде залишити свою заявку в "Дії".
- 13 грудня стало відомо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.
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