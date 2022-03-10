З Сум до Лубен успішно евакуювали понад 43 тис. осіб, – голова Полтавської ОВА

Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.



"Евакуація із Сум. Уночі всі три колони прибули до Лубен і звідти залізницею вирушили на захід країни. Тим, хто залишився на Полтавщині, надали місця для розміщення", – йдеться в повідомленні.



Він додав, що загалом понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках.

Нагадаємо, 9 березня, гуманітарні коридори мали відкритись з дев'яти міст, що перебувають під обстрілами.

Додамо, у Латвії організували потяг з гуманітарною допомогою для Маріуполя. Його зібрала спільнота "Єдині для України" у співпраці з латвійськими виробниками продуктів харчування та гігієнічних товарів.