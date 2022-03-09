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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля

Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля

9 березня, 2022 середа
09:55
війна з Росією Ірина Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про відкриття 9 березня гуманітарних коридорів із українських міст, які Росія тимчасово окупувала або знищує повітряними і артилерійськими ударами

Про відкриття гуманітарних коридорів Верещук повідомила у зверненні, оприлюдненому у Facebook Офісом президента України.

Міністерка повідомила, що, відповідно до домовленостей, погоджено режим припинення вогню з 9:00 на маршрутах: Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, а також із міст Київської області Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпень, Гостомель до Києва через населені пункти Стоянка, Білогородка та безпосередньо у Київ.

"О 5:30 ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів, а також повідомлення Міжнародного Червоного хреста з таким погодженням", - сказала Верещук.

Міністерка звернулася до РФ із проханням дотриматися взятих зобов'язань, нагадавши, що раніше окупанти нехтували домовленостями.

"Я звертаюсь до РФ. Ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь з 9:00 9 березня. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. До мене звертаються мешканці Волновахи і дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди змогли покинути місця, де вони зараз укриваються від нищівниго вогню, який їх вбиває. Окремо хочу зупинитися на Ворзелі. Там є будтнок малятка, де станом на зараз знаходяться 55 діток і 26 осіб персоналу. Це окрема спецоперація, яка проводитиметься по евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо збройні сили РФ дотриматися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонб з 9:00 ранку до 21:00 вечора, так, як ми і домовлялися", - сказала Верещук.

Наостанок міністерка закликала українців довіряти лише інформації з офіційних джерел української влади.

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Новини
евакуація
мирні жителі
Ірина Верещук
гуманітарні коридори
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