Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про відкриття 9 березня гуманітарних коридорів із українських міст, які Росія тимчасово окупувала або знищує повітряними і артилерійськими ударами
Про відкриття гуманітарних коридорів Верещук повідомила у зверненні, оприлюдненому у Facebook Офісом президента України.
Міністерка повідомила, що, відповідно до домовленостей, погоджено режим припинення вогню з 9:00 на маршрутах: Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, а також із міст Київської області Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпень, Гостомель до Києва через населені пункти Стоянка, Білогородка та безпосередньо у Київ.
"О 5:30 ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів, а також повідомлення Міжнародного Червоного хреста з таким погодженням", - сказала Верещук.
Міністерка звернулася до РФ із проханням дотриматися взятих зобов'язань, нагадавши, що раніше окупанти нехтували домовленостями.
"Я звертаюсь до РФ. Ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь з 9:00 9 березня. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. До мене звертаються мешканці Волновахи і дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди змогли покинути місця, де вони зараз укриваються від нищівниго вогню, який їх вбиває. Окремо хочу зупинитися на Ворзелі. Там є будтнок малятка, де станом на зараз знаходяться 55 діток і 26 осіб персоналу. Це окрема спецоперація, яка проводитиметься по евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо збройні сили РФ дотриматися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонб з 9:00 ранку до 21:00 вечора, так, як ми і домовлялися", - сказала Верещук.
Наостанок міністерка закликала українців довіряти лише інформації з офіційних джерел української влади.
- Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що переговорні групи погодили продовження дії гуманітарного коридору 9 березня з Сум до Полтави.
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