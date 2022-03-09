Переговорна група домовилася про продовження евакуації населення з Сум сьогодні
Мешканці Сум сьогодні, 9 березня, теж зможуть виїхати до Полтави. Переговорні групи погодили продовження дії "зеленого" гуманітарного коридору
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Друзі! Всю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00", – йдеться в повідомленні.
Він додав, що мешканці можуть виїжджати на власному транспорті. Додатково приблизно о 14:00 повернуться 22 автобуси з Полтави назад до Сум, які вчора поїхали в першій колоні. Їх подадуть для вагітних, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю.
"Міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч займалася пошуком транспорту і додатково повідомимо про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста!" – додає Живицький.
- Нагадаємо, 8 березня з Сум виїхав 61 евакуаційний автобус.
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