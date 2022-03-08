З Сум виїхав 61 евакуаційний автобус, - Тимошенко

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, 1100 іноземних студентів продовжать евакуацію до Львова поїздом. Зараз вони у безпеці.

Перша колона з 22 автобусів вже прибула в Полтаву, ще одна - у дорозі на Полтавщині.

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"Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту", - написав Тимошенко.