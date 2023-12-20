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З України намагалися вивезти панцир морського їжака – палеонтологічний ексклюзив віком 161–165 млн років

20 грудня, 2023 середа
12:40
Суспільство скам’янілість юрського періоду

Працівники Київської митниці затримали ексклюзивну скам’янілість юрського періоду під час спроби незаконно переслати її за кордон

Про це повідомила Державна митна служба України

Митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець з наростами під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США. Через зовнішні ознаки органічних решток камінь скерували до Національного науково-природничого музею, щоб встановити чи не належить зразок до культурної цінності.

Експерти виявили, що "камінець" – це панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp. (морський вапняковий трубочник). З позиції палеонтолога, це ексклюзив. Ймовірне місце знахідки – Трахтемирів (Черкащина), басейн річки Дніпро. Геологічний вік панцира – близько 161-165 млн років.

скам’янілість юрського періоду

Фото: UkraineCustoms

 

Експерти зазначили, що виявлений зразок оригінальний, і наголосили на його досконалій збереженості. Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина. Експерти рекомендують внести знахідку до Державного реєстру національного надбання, а також до Музейного фонду України.

Митникам не надали відповідного свідоцтва Міністерства культури України, необхідного для вивезення через митний кордон культурних цінностей. Тому було складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Скам’янілість вилучили до рішення суду.

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