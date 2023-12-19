Археологи в Норвегії знайшли найстаріше корабельне поховання часів вікінгів

Про це повідомляє Live Science з посланням на Норвезький університет науки і технологій (NTNU) та Фонд промислових і технічних досліджень (SINTEF).

У матеріалі зазначено, що влітку вчені досліджували прибережну ділянку у центральній Норвегії, де і виявили декілька великих металевих заклепок та дерев’яні залишки.

"Розміри корабельних заклепок і деревина навколо них свідчать про хороші умови збереження цих "артефактів". Це найбільший курган у Тренделагу (Центральна Норвегія) і один із найбільших у Норвегії", – заявив археолог із NTNU Гейр Ґроннесбі, який керував дослідженням.

Науковці дійшли висновку, що в курган, діаметр якого 60 м, а висота - 7 м, "легко міг поміститися корабель".

Після радіовуглецевого аналізу деревини археологи визначили, що корабель був побудований приблизно в 700 році нашої ери. Це означає, що його створили в епоху вікінгів, яка охоплювала 793–1066 роки.

Зокрема, місцеві записи свідчать про те, що дане місце неодноразово розкопували протягом 18 століття, а письмові джерела підтверджують, що тут було знайдено ряд артефактів, зокрема частину стіни, залізні цвяхи, бронзовий чайник, кістки тварин, шар деревного вугілля і сидячий скелет із мечем. Однак у 1920-х роках усі ці предмети були втрачені.

Незважаючи на це, нове дослідження дозволило археологам дізнатися більше інформації про історію корабельних поховань у цьому регіоні.

"Відкриття було зроблено північніше, ніж багато раніше відомих монументальних поховань кораблів. Це також говорить нам, що морські знання та контакти на великих територіях були стандартними задовго до епохи вікінгів", – сказав Ґроннесбі.

Водночас потрібно провести нові дослідження, аби повністю зрозуміти, як могло виглядати судно та його призначення.

"Оскільки ми не розкопали весь корабель, важко сказати, для чого він використовувався. Кораблі, про які ми знаємо, вважаються кораблями, які використовуються для грабунку та війни. Однак ми знаємо, що обмін товарами мав бути широким у цей час, і найлогічнішим є те, що товари транспортувалися на кораблях уздовж узбережжя", – додав археолог та керівник дослідження.