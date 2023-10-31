У Греції поблизу Афін археологи виявили стародавнє затонуле місто
У Греції поблизу Афін археологи виявили стародавнє місто, імовірно знаменитий Саламін, яке затонуло у IV століття до н. е.
Про це повідомляє Bild.
Фахівці проводили розкопки на узбережжі поблизу Афін. Їм вдалося виявити залишки затонулого міста IV століття до н. е. Вчені припускають, що знайдені ними фундаменти будівель належали до стародавнього міста Саламін.
Існує ще одне місто з такою самою назвою, але воно розташоване на сході Кіпру і не має нічого спільного з стародавнім містом поряд з Афінами.
Саламін – як місто, так і однойменний острів – відомий насамперед через битву при Саламін в V столітті до нашої ери, яка стала ключовою подією в греко-перських війнах, коли давньогрецькі міста-держави боролися проти перської імперії Ахеменідів.
Археологи, зокрема, виявили залишки давньої морської греблі, яка колись боронила місто Саламін. Крім того, вони знайшли споруду, яка, очевидно, була місцем зустрічей і своєрідним діловим центром. Під час розкопок дослідники змогли дістати з дна бронзові монети, що добре збереглися, фрагменти мармуру, вази та керамічні вироби різних епох.
- У липні біля берегів Італії спецпідрозділ поліції виявив фрагменти давньоримського торгового судна, якому понад 2 тис. років, з амфорами на борту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.21 Купівля 37.21Продаж 37.88
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе