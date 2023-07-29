Про це повідомляє The Independent.

Корабель знайдено біля порту Чівітавеккья, приблизно в 80 км на північний захід від Рима, на піщаному дні на глибині близько 160 м. Він був виявлений загоном мистецтв італійської поліції, який займається захистом культурної спадщини країни.

На борту корабля знайшли сотні амфор, більшість з яких збереглися майже ідеально. Амфори, виявлені на борту, зазвичай використовувалися для перевезення рідин – олії або вина. Такі артефакти досить поширені в Середземномор'ї.

"Ця знахідка – важливий зразок давньоримського корабля, який потрапив в шторм і намагався дістатися берега. Вона також дає уявлення про морські торгові шляхи тих часів", - прокоментували в поліції.

Представники поліції уточнили, що судно було знайдено і знято на відео за допомогою робота на дистанційному управлінні.