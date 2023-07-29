Поліція Італії виявила давньоримський корабель зі сотнями вцілілих амфор
Біля берегів Італії спецпідрозділ поліції виявив фрагменти давньоримського торгового судна, якому понад 2 тис. років, з амфорами на борту
Про це повідомляє The Independent.
Корабель знайдено біля порту Чівітавеккья, приблизно в 80 км на північний захід від Рима, на піщаному дні на глибині близько 160 м. Він був виявлений загоном мистецтв італійської поліції, який займається захистом культурної спадщини країни.
На борту корабля знайшли сотні амфор, більшість з яких збереглися майже ідеально. Амфори, виявлені на борту, зазвичай використовувалися для перевезення рідин – олії або вина. Такі артефакти досить поширені в Середземномор'ї.
"Ця знахідка – важливий зразок давньоримського корабля, який потрапив в шторм і намагався дістатися берега. Вона також дає уявлення про морські торгові шляхи тих часів", - прокоментували в поліції.
Представники поліції уточнили, що судно було знайдено і знято на відео за допомогою робота на дистанційному управлінні.
- 16 липня стало відомо, що у Римі студент з Німеччини видряпав щось на стіні Колізею. Його затримала поліція. Це вже третій випадок за останніх кілька тижнів, коли вандали завдають шкоди пам'ятці давньоримської архітектури
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.02Продаж 42
- Актуальне
- Важливе