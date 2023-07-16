Про це пише ANSA.

Повідомляється, що учня, якого супроводжував вчитель, спіймали "на гарячому", коли той щось вирізав у стіні на першому поверсі пам’ятника.

Видання зазначає, що це вже третій подібний випадок у Римі лише за кілька останніх тижнів.

Раніше у мережі ширилося відео, на якому 17-річна туристка зі Швейцарії видряпувала свої ініціали на камені античної арени.

Також минулого місяця молодий турист вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру Флавіїв.

Італійські чиновники застерігають, що туристам загрожує штраф у розмірі 15 000 євро та ув'язнення на строк до п'яти років за вандалізм історичних пам’яток.