Археологи з Індонезії виявили підземні піраміди, які набагато старші за Стоунхендж

Про це повідомляє Science Alert.

Гігантська підземна піраміда, захована під схилом пагорба в Індонезії, набагато старша за Стоунхендж чи піраміди Гізи і може скласти конкуренцію найдавнішим мегалітичним спорудам, коли-небудь збудованим руками людини.

Вона має назву Гунунг Паданг, що означає "ступінчаста піраміда". Схил пагорба зі стародавніми кам'яними спорудами на острові Західна Ява є священним для місцевих жителів.

Гунунг Паданг - потенційно найдавніша пірамідальна споруда у світі, побудована на вершині згаслого вулкана ще до зародження сільського господарства чи цивілізації, як ми її знаємо. Згідно з новими даними вчених з Індонезії її внутрішні приміщення цілком можуть приховувати великі відкриті камери, наповнені невідомими речами.

Всебічний аналіз Гунунг Паданг, що місцевою мовою означає "гора просвітлення", тепер переконливо свідчить про те, що давня цивілізація "ретельно виліпила" природний пагорб з лави в ядро пірамідальної споруди давніх часів.

Перше радіовуглецеве діагностування цього місця вказує на те, що початкове будівництво почалося десь в останній льодовиковий період, більш ніж за 16 000 років до нашої ери і, можливо, навіть 27 000 років тому.

Основна частина споруди, ймовірно, була побудована між 25 000 і 14 000 роками до н.е., але потім була покинута на кілька тисячоліть.

Будівництво знову розпочалося приблизно між 7900 і 6100 роками до н.е., розширюючи основний насип піраміди різними кам'яними колонами і гравійним ґрунтом, з деякими подальшими будівельними роботами, що відбувалися між 6000 і 5500 роками до н.е.

Останні зміни відбулися між 2000 і 1100 роками до н.е., з додаванням верхнього шару ґрунту, а також кам'яних терас, характерних для пунден-берундака. Це та частина, яку найбільше видно сьогодні.

"Будівельники 3-го і 2-го блоків на Гунунг Паданг, мабуть, володіли неабиякими здібностями до мурування, які не узгоджуються з традиційними культурами мисливців-збирачів", - пише команда дослідників.

Коли дослідники зондували внутрішню частину схилу пагорба за допомогою сейсмічних хвиль, вони знайшли докази прихованих порожнин і камер, деякі довжиною до 15 метрів зі стелями заввишки 10 метрів.

Тепер команда сподівається пробурити ці ділянки. Якщо вони натраплять на якісь камери, вони планують спустити камеру в темряву, щоб побачити, що ховається внизу.

"Це дослідження є прикладом того, як комплексний підхід, що поєднує археологічні, геологічні та геофізичні методи, може виявити приховані й величезні стародавні структури", - підсумувала команда.