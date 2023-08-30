З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше
Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про продовження часу роботи столичних закладів громадського харчування до 23:00. Відповідне рішення набере чинності з 1 вересня 2023 року
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
З відповідним проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України.
Кличко нагадує, що рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.
Підприємці під час зустрічі з міською владою обґрунтовували доцільність ухвалення рішення продовження часу роботи кафе та ресторанів до 23:00 та наголосили, що воно сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.
- Напередодні, 8 серпня, в Одесі та області також продовжили час роботи кафе та ресторанів до 23:00. Проте обмеження зберіглися для гучної музики, дискотек та прожекторів.
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