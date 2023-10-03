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З візитом у Київ прибув міністр оборони Естонії: анонсував передачу польового шпиталю

3 жовтня, 2023 вiвторок
03:16
Війна з Росією Рустем Умєров, Естонія, допомога Україні

Ханно Певкур відвідав меморіальні місця на Київщині, зустрівся зі своїм українським колегою Умєровим та анонсував передачу Україні польового шпиталю

Про це повідомляє Міноборони України.

Робочий візит Міністра оборони Естонії Ханно Певкура розпочався з вшанування полеглих за Україну захисників і захисниць біля стіни пам’яті Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.

"Окрім цього, іноземні посадовці відвідали місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами у містах Ірпені й Бучі, що на Київщині. Зокрема, на території Храму Андрія Первозванного, де після масштабних вбивств  мирних жителів армією Росії, було захоронено понад 100 громадян України", - йдеться у повідомленні

Також гість з Естонії зустрівся з новопризначеним міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Обговорили ІТ-коаліцію, започатковану в рамках попередньої зустрічі Рамштайн. Серед важливих питань – підготовка українських воїнів естонськими інструкторами, лікування та реабілітація на території Естонії та перспективи військового співробітництва", - зазначає Умєров.

І додає, що Естонія анонсувала передачу мобільного польового шпиталю Role 2, який рятуватиме життя воїнів на фронті. Це вже 4 машина, яку передає Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у співпраці з партнерами.

  • 27 вересня прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас зауважила, що членам Альянсу слід збільшити витрати на оборону за прикладом країн Балтії, оскільки в Європі триває війна.
Естонія
Рустем Умєров
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