З візитом у Київ прибув міністр оборони Естонії: анонсував передачу польового шпиталю

Про це повідомляє Міноборони України.

Робочий візит Міністра оборони Естонії Ханно Певкура розпочався з вшанування полеглих за Україну захисників і захисниць біля стіни пам’яті Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.

"Окрім цього, іноземні посадовці відвідали місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами у містах Ірпені й Бучі, що на Київщині. Зокрема, на території Храму Андрія Первозванного, де після масштабних вбивств мирних жителів армією Росії, було захоронено понад 100 громадян України", - йдеться у повідомленні

Також гість з Естонії зустрівся з новопризначеним міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Обговорили ІТ-коаліцію, започатковану в рамках попередньої зустрічі Рамштайн. Серед важливих питань – підготовка українських воїнів естонськими інструкторами, лікування та реабілітація на території Естонії та перспективи військового співробітництва", - зазначає Умєров.

І додає, що Естонія анонсувала передачу мобільного польового шпиталю Role 2, який рятуватиме життя воїнів на фронті. Це вже 4 машина, яку передає Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у співпраці з партнерами.