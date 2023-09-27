Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону за прикладом своєї країни

Про це пише ERR.

Прем'єрка Естонії навела приклад своєї країни, витрати на оборону якої наступного року зростуть до 3,2 % ВВП.

"І це (збільшення витрат на оборону – ред.) я також просуваю на рівні НАТО. Згадайте 1988 рік, коли всі союзники по НАТО витрачали понад два відсотки свого ВВП на оборону. Чому? Тому що вони вважали загрозу серйозною. Але зараз загроза навіть більша, ніж під час холодної війни, тому що війна повернулася в Європу",– сказала Каллас.

Зазначається, що прем'єрка також говорила про обов'язок сил оборони в Естонії. За її словами, ситуація в Естонії відрізняється від деяких інших європейських країн, де військова служба не є популярною.

"У нас все навпаки. Все більше і більше людей приєднуються як волонтери", - заявила Каллас і навела приклади ситуацій, коли цілі класи збиралися для проходження військової служби.