Латвія та Естонія на тлі війни РФ в Україні замовили системи ППО IRIS-T на €400 млн
Міністри оборони Латвії та Естонії Інара Мурнієце та Ханно Певкур підписали угоду про придбання систем протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T виробництва німецької компанії Diehl Defence
Про це повідомляє Delfi.
Відповідний договір було підписано 11 вересня. Ця інвестиція в протиповітряну оборону стала для Латвії та Естонії найбільшою в їхній історії.
Збройні сили Латвії досі мали лише систему ППО ближньої дії. Нова система здатна збивати ворожі літальні апарати на відстані 40 км та висоті 20 км. Вона буде пов'язана із системами ППО НАТО.
Зазначається, що загальна закупівля системи одного виду дозволить Латвії та Естонії не лише заощадити бюджет, а й у разі потреби вести скоординовану оборону неба над регіоном.
Міністри цих Балтійських держав також підписали спільний лист до їхнього німецького колеги Бориса Пісторіуса про участь Латвії та Естонії в ініціативі "Небесний щит", яку очолює ФРН. Ця ініціатива спрямована на створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі засобів ППО/ПРО та ракет до них.
Після укладення договору поставки буде здійснено протягом 3 років. До цього Латвія має підготувати інфраструктури та навчити персонал.
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Як уточнює "Польське радіо", вартість контракту складає 400 мільйонів євро.
Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що варварська війна, яку веде РФ проти України, показує, що протиповітряна оборона "має вирішальне значення для захисту населення, зброї їхньої сили та критичної інфраструктури від атак".
- 5 вересня стало відомо, що німецький виробник зброї Diehl Defense прагне збільшити виробництво системи протиповітряної оборони IRIS-T, аби задовольнити попит через війну РФ проти України.
- Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, "кожен з яких здатен захистити велике місто". Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100% цілей.
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