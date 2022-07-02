Про це в етері телемарафону інформує перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"У селі Сергіївка сигнал повітряної тривоги було подано приблизно за 8-10 хвилин до прильоту крилатої ракети. На превеликий жаль, жодна особа із сумнозвісної дев'ятиповерхівки не вийшла за сигналом тривоги. Я добре розумію, як важко прокидатись серед ночі, але трапляються випадки, коли саме пильність дозволяє зберегти життя", - сказав він.

На Одещині тоді, 1 липня, тривога розпочалася о 00:12, відбій - 00:57.

Відомо, що рятувальники поновили роботи на зруйнованій 9-поверхівці сьогодні вранці.

1 липня по Одещині окупанти завдали ракетний удар із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 21 людина, ще 37 отримали поранення.

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