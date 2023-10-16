За 2 роки кількість жінок у ЗСУ зросла на 40%

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

У відомстві порівняли дані за 2021 і 2023 роки. Зростання відбулося в основному завдяки скасуванню всіх обмежень щодо жінок-військовослужбовиць.

"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо", - розповіли в Міноборони.

"Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей", - додали у відомстві.

Там також зазначили, що тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, нині зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Також із 2019 року дівчатам надали право навчатися у військових ліцеях.

"Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад", - наголосили в Міноборони.

Також відомство подбало про те, аби у жінок в армії були окремі місця розташування, вбиральні, форма тощо.

"Ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема, випадків гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці", - додали в Міноборони.