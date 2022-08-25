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Війна з Росією: хроніка
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За 24 серпня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще одна людина отримала поранення

25 серпня, 2022 четвер
08:36
війна з Росією ракетний удар РФ по Одещині

За 24 серпня росіяни вбили три мирних жителів Донеччини – у Соледарі. Ще одна людина отримала поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

"Росія вбиває цивільних! За 24 серпня росіяни вбили три мирних жителів Донеччини – у Соледарі. Ще одна людина отримала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - пише Кириленко.

Також зазначається, що загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить – 762 людини. Також 1953 осіб було поранено.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

  • У Дніпропетровській області російський агресор завдав ракетного удару по залізничній станції Чаплине, відомо про 22 загиблих.

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Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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