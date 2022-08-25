За 24 серпня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще одна людина отримала поранення
За 24 серпня росіяни вбили три мирних жителів Донеччини – у Соледарі. Ще одна людина отримала поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
"Росія вбиває цивільних! За 24 серпня росіяни вбили три мирних жителів Донеччини – у Соледарі. Ще одна людина отримала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - пише Кириленко.
Також зазначається, що загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить – 762 людини. Також 1953 осіб було поранено.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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