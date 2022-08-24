Про це президент Володимир Зеленський заявив у виступі перед Радою безпеки ООН.

Внаслідок удару по станції Чаплине загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.

"Чотири пасажирські вагони горять... На даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Фото з місця подій:

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb