Росіяни обстріляли залізничну станцію на Дніпропетровщині: влучили по 4 пасажирських вагонах, щонайменше 15 людей загинули
У Дніпропетровській області російський агресор завдав ракетного удару по залізничній станції Чаплине, відомо про 15 загиблих
Про це президент Володимир Зеленський заявив у виступі перед Радою безпеки ООН.
Внаслідок удару по станції Чаплине загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.
"Чотири пасажирські вагони горять... На даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав президент України Володимир Зеленський.
Фото з місця подій:
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
- У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор також вдарив по Новобаварському району Харкова.
- 24 серпня близько 11:00 протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.
- Удень у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт.
- Російські окупанти поцілили у військову інфраструктуру Миргорода на Полтавщині.
- Близько 17:00 Росія обстріляла Хмельницьку область.
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