Про це повідомили жителі Хмельницької області.

Повітряну тривогу у Хмельницькому та області оголосили о 16:48. Інформація про вибухи надійшла близько 17:20.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив прильоти ворожих ракет.

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