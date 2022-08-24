На Хмельниччині пролунали вибухи
Вдень, 24 серпня, у Хмельницькій області було чути вибухи
Про це повідомили жителі Хмельницької області.
Повітряну тривогу у Хмельницькому та області оголосили о 16:48. Інформація про вибухи надійшла близько 17:20.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив прильоти ворожих ракет.
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
- У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор також вдарив по Новобаварському району Харкова.
- 24 серпня близько 11:00 протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.
- Удень у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт.
- Російські окупанти поцілили у військову інфраструктуру Миргорода на Полтавщині.
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