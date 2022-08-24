Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Обстріл стався на початку доби, 24 серпня.

"Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", - написав Терехов.

На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.

Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.

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