English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія обстріляла Новобаварський район Харкова

Росія обстріляла Новобаварський район Харкова

24 серпня, 2022 середа
01:36
війна з Росією Ілюстрація. Харків

У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор вдарив по Новобаварському району Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Обстріл стався на початку доби, 24 серпня.

"Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", - написав Терехов.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Харків
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Путін Шольц
22 серпня, 2022 понедiлок
"У Шольца урвався терпець, і він почав говорити відверто: Путін хоче новий пакт Молотова – Ріббентропа", – Клімкін
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
23 серпня, 2022 вiвторок
Путін діє за чеченським сценарієм
Азов Азовсталь
22 серпня, 2022 понедiлок
Бійці полку "Азов", звільнені з російського полону, дали пресконференцію
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
24 серпня
03:06
Ілюстрація. Знищений склад
ЗСУ знищили російський склад на Херсонщині
02:36
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" зіграє у груповому етапі Ліги Європи: дата жеребкування
01:51
Ліз Трасс
Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
00:53
Ракетний обстріл
Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя
00:48
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 серпня
00:39
Кислиця
Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС
00:34
Ілюстрація. Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи
00:18
"Бенфіка" - "Динамо"
"Динамо" програло "Бенфіці" і вилетіло з Ліги чемпіонів
00:00
Пошкоджені банкноти
НБУ просить українців відмовлятися від пошкоджених банкнот під час розрахунків: у чому причина
2022, вiвторок
23 серпня
23:48
Ілюстративне зображення. Російський безпілотник
ЗСУ знищили п’ять ворожих безпілотників
23:43
Оновлено
Ілюстративне зображення обстрілу Харкова. На фото Харківський гуртожиток
Російські військові втретє за день обстріляли один із районів Харкова
23:41
Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими
"Наслідок злочинної підтримки західних покровителів": постпред Росії в ООН вчергове звинуватив Україну в обстрілах ЗАЕС та показав так звані фотосвідоцтва
23:09
Ексклюзив
Курт Волкер
Військовий сценарій для Росії зимою буде складнішим, ніж для України, - Волкер
23:01
Заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло
Заступниця генсека ООН на Радбезі закликала демілітаризувати Запорізьку АЕС та негайно допустити туди місію МАГАТЕ
22:50
Сумщина - ілюстративне фото
Окупанти гатили по Сумщині: понад 80 прильотів
22:36
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Харків не буде містом зруйнованих районів і ніколи не підкориться нечисті": Зеленський запевнив, що зробить все для звільнення усієї області
22:06
Аналітика
Сергій Згурець
День нашої Незалежності для ворога є системним подразником: чим може нам загрожувати противник та до чого готується наша протиповітряна оборона. Колонка Сергія Згурця
22:05
Ексклюзив
Ворог шукає місця вздовж річки Дніпро, щоб налагодити понтонні переправи, - полковник СБУ Костенко
21:57
Яхта "Аксіома" мільярдерв Дмитра Пумп'янського
У Європі продали першу яхту росіянина, вилучену через санкції за вторгнення РФ в Україну
21:55
Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ
Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ, хлопці кажуть – такі "робочі конячки" на фронті дуже потрібні
21:31
МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ може здійснити поїздку на ЗАЕС найближчими днями, але необхідна згода Києва і Москви, - Гроссі
21:27
Бої ЗСУ з окупантами
Ворог намагався наступати на кількох напрямках, але успіху не мав, - Генштаб ЗСУ
21:12
На фото Володимир Зеленський
"Мінська-3 не буде, ми в ці ігри грати не будемо": Зеленський повідомив, що Україна не готова до режиму припинення вогню
21:09
Ексклюзив
Курт Волкер
Роль Ердогана, як посланця, важлива, щоб передати Путіну меседж про єдність колективного Заходу з Україною, - Волкер
21:05
Зеленський
"Дні прекрасні, сусід не дуже": Зеленський про високий ризик провокацій з боку Росії на День Незалежності
21:00
Зеленський: Поки про переговори з Росією і мови не може бути
20:51
загибель доньки Дугіна, росія
"Це точно не наша відповідальність": президент про заяви росіян щодо причетності України до загибелі Дугіної
20:38
Запорізька АЕС
"Нас почули". МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС через Україну, а не окуповані землі, - Зеленський
20:11
Володимир Зеленський
Зеленський: ​​​​​​​Ми повертатимемо Крим шляхом, яким вирішимо самі
20:11
зерно хліб пшениця елеватор
У Німеччину прибув перший потяг із 1200 тоннами української кукурудзи
20:05
Російський аналог Вікіпедії "Руніверсаліс"
У Росії запустили аналог Вікіпедії, який перестав працювати першого ж дня
19:45
Ердоган
Ердоган на Кримській платформі: Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності України
19:40
Олаф Шольц
Німеччина надасть Україні додаткового озброєння вартістю понад €500 млн
19:17
Угорщина
В Угорщині лише 3% виборців Орбана звинувачують РФ у війні в Україні
19:15
МАГАТЕ
Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС
19:11
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 20–23 серпня
19:00
Бєлгород, пожежа
Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що причиною вибухів на складі боєприпасів 18 серпня став "ефект лінзи"
19:00
Центр протидії дезінформації застерігає
"Ищем "глаза" на Буковине": українців попередили про поширення SMS-повідомлень із закликом співпрацювати з окупантами за крипту
18:55
Оновлено
Михайло Мудрик (на задньому плані)
УПЛ: "Шахтар" не зміг переграти "Металіст 1925", "Зоря" перемогла "Ворсклу", результати інших матчів 1-го туру
18:46
Аналітика
Непокаране зло повертається
Плач Феміди, або Непокаране зло повертається. Частина 1
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV