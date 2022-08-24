Росія обстріляла Новобаварський район Харкова
У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор вдарив по Новобаварському району Харкова
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Обстріл стався на початку доби, 24 серпня.
"Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", - написав Терехов.
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе