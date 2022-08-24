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Головна війна з Росією Загарбники влучили в інфраструктуру Миргорода Полтавської області

Загарбники влучили в інфраструктуру Миргорода Полтавської області

24 серпня, 2022 середа
11:21
війна з Росією Ракета

24 серпня російські окупанти поцілили чотирма ракетами по Миргороду на Полтавщині. Пошкоджена інфраструктура

Про це інформує в телеграмі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Чотири прильоти по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі" - написав Лунін.

Очільник області попросив місцевих жителів залишатися у сховищах.

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Полтавщина
окупанти
Миргород
ракетний удар
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