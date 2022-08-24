Про це інформує в телеграмі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Чотири прильоти по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі" - написав Лунін.

Очільник області попросив місцевих жителів залишатися у сховищах.

7 серпня у Кременчуці та Вінниці було чутно звуки, схожі на вибухи.

У ніч з 11 на 12 серпня у Кременчуку також чули вибухи. Міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснив, що за вибух чули мешканці міста ввечері 12 серпня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb