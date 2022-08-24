Загарбники влучили в інфраструктуру Миргорода Полтавської області
24 серпня російські окупанти поцілили чотирма ракетами по Миргороду на Полтавщині. Пошкоджена інфраструктура
Про це інформує в телеграмі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Чотири прильоти по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі" - написав Лунін.
Очільник області попросив місцевих жителів залишатися у сховищах.
- 7 серпня у Кременчуці та Вінниці було чутно звуки, схожі на вибухи.
- У ніч з 11 на 12 серпня у Кременчуку також чули вибухи. Міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснив, що за вибух чули мешканці міста ввечері 12 серпня.
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