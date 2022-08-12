Про це Малецький повідомив у соцмережах.

"Багато кременчужан близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет. Дякуємо ЗСУ! Зберігаємо спокій та будьмо пильні, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги!", - написав мер Кременчука Віталій Малецький.

У ніч з 11 на 12 серпня у Кременчуку також чули вибухи.

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