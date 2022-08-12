Ліквідували залишки збитих ракет: мер Кременчука пояснив, чому в місті лунали вибухи
Міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснив, що за вибух чули мешканці міста ввечері 12 серпня
Про це Малецький повідомив у соцмережах.
"Багато кременчужан близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет. Дякуємо ЗСУ! Зберігаємо спокій та будьмо пильні, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги!", - написав мер Кременчука Віталій Малецький.
- У ніч з 11 на 12 серпня у Кременчуку також чули вибухи.
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