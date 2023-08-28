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Головна Культура Історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн

Історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн

28 серпня, 2023 понедiлок
23:21
Культура

З 24 по 27 серпня український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав 8,7 млн грн у прокаті. Касові збори включають також допрем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня

Про це повідомляє Forbes із посиланням на Film.ua Group.

За 4 дні показу фільму придбали майже 60 000 квитків на 8,7 млн грн.

У результат врахували квитки, продані в турі Україною. Допрем’єрні покази стрічки відбулись у Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі.

"Довбуш" став найпопулярнішим фільмом тижня у каталозі кінодистриб’ютора Kinomania. Цей же кінодистриб’ютор займається прокатом стрічок "Барбі", "Індіана Джонс і реліквія долі" та "Вартові Галактики 3".

На другому після "Довбуша" місці за популярністю у каталозі став американський фільм про супергероїв "Синій Жук", який зібрав касу 2,1 млн грн від понад 13 тис. глядачів. "Барбі" минулого тижня зібрала 1,5 млн грн від майже 9500 глядачів.

Фільм "Довбуш" режисера Олеся Саніна з бюджетом у 120 млн грн вийшов у кінопрокат 24 серпня 2023 року.

Над зйомками працювала команда з 3000 людей, для стрічки пошили понад 1000 костюмів.

У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття.

Для зйомок фільму побудували або відновили понад 20 локацій, зокрема, збудували з нуля фортецю під Києвом.

Раніше повідомлялося, що український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" в Україні став популярнішим за всесвітньо відомий "Аватар".

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