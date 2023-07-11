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Головна Культура В Україні "Мавка. Лісова пісня" стала популярнішою за "Аватар"

В Україні "Мавка. Лісова пісня" стала популярнішою за "Аватар"

11 липня, 2023 вiвторок
13:59
Культура Мавка

На дев’ятнадцятому тижні у національному прокаті касові збори українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" досягли понад 152,6 млн гривень

Про це інформує Держкіно України.

"Мавка. Лісова пісня" стала популярнішою за "Аватар", обійшовши другу частину всесвітньо відомого хіта за кількістю проданих квитків у локальному прокаті", - пише пресслужба.

Повідомляється, що за результатами 19 тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму складають 152 608 797 гривень. Загалом продано 1 217 644 квитків.

За останній тиждень в Україні подивилися мультфільм щонайменше 2125 людей та придбали квитки на понад 277,6 тис. грн.

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Це український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року.

Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня.

Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів.  

На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,

21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".

Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.

16 червня у В'єтнамі стартує показ дубльованої версії.  

29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". 

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