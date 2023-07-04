За 4 місяці мультфільм "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах переглянули понад 1,2 млн людей
Українську анімацію "Мавка. Лісова пісня" подивилися понад 1,2 мільйона глядачів за вісімнадцять тижнів
Про це інформує Держкіно України.
"За результатами вісімнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму Мавка складають 152 331 158 грн", - пише пресслужба.
Кількість проданих квитків зросла до 1 215 519 штук.
"Радіємо разом з командою Мавки та дякуємо відданим глядачам за чотири місяці у кіно", - наголошує відомство і додає, що прокат триває.
Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Це український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.
Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року.
Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.
Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня.
Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів.
На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,
21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".
Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.
16 червня у В'єтнамі стартує показ дубльованої версії.
29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня".
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